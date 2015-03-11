Белорусские уроки политического выживания

Президент Беларуси Александр Лукашенко демонстрирует настоящий мастер-класс по политическому маневрированию. Белорусский лидер прекрасно понимает, что ситуация в регионе и в мире бесповоротно меняется. Лукашенко пытается определить новые тенденции на ближайший год-два и использовать их для сохранения своей власти. Российская агрессия против Украины заставляет его изящно маневрировать между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном, сохраняя при этом хорошие отношения с Киевом. Это даже не геополитический шпагат, это – более сложная фигура геополитической художественной гимнастики. О том, что пока подобные маневры успешно удаются белорусскому лидеру, служит использование Минска как главной площадки для мирного урегулирования российской агрессии против Украины и лавры одного из главных миротворцев в этом процессе.

Как бы то ни было, спустя год после аннексии Россией украинского Крыма и начала российской агрессии на Востоке Украины, Лукашенко сумел сохранить относительно лояльные отношения с режимом Владимира Путина в РФ. Правда при этом, президент Беларуси часто и не без удовольствия «разрывает многие российские шаблоны», начиная с празднования даты битвы при Орше (полный разгром московитов объединенными войсками литовцев, белорусов, поляков и украинцев), заявлениями, что Беларусь никогда не была и не является частью «русского мира», заканчивая полушутливыми претензиями на часть нынешних территорий РФ (Смоленск, Брянск, Псков и даже Калининград). Особых последствий со стороны Кремля за такие заявления пока не наблюдается. Разве что Путин перестал давать Лукашенко финансовые кредиты. Не это не только белорусская проблема (но и Приднестровья, Абхазии и многих других). Хотя нефтью Россия пока полностью обеспечивает Минск.

В то же время, Беларусь с 1 января 2015 года стала сооснователем Евразийского экономического союза. Сам проект не имеет перспектив, и даже сейчас локальные торговые конфликты между его участниками регулярно имеют место. Еще один любопытный момент, - Беларусь планирует в 2015 году перехватить около 500 миллионов долларов инвестиций, которые предназначались для России, но не пойдут в нее из-за режима санкций.

Интересную игру ведет Лукашенко и на американском направлении. После передачи почетного звания «последнего диктатора Европы» Владимиру Путину, президент Беларуси сумел существенно улучшить отношения с Вашингтоном. Примеров, подтверждающих данную тенденцию много. В частности, Госдеп США отменил санкции в отношении государственного предприятия «Белоруснефть», которые действовали с 29 марта 2011 года (за ведение совместных проектов и операций с иранской компанией). В конце 2014 года сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) отменила ограничения в отношении белорусского Трастбанка (введены в 2004 года за сделки с саддамовским Ираком). Кроме того, американское посольство готовится в ближайшие несколько месяцев расширить перечень категорий американских виз, за которыми белорусские граждане смогут обращаться в Минске. В целом, заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Эрик Рубин не так давно заявил, что «Беларусь и Соединенные Штаты достигли определенного прогресса с тем, чтобы вернуть отношения на более позитивные рельсы».

На европейском направлении Лукашенко бесспорно уже достиг политических успехов только тем, что смог принять у себя во время Минских переговоров канцлера ФРГ и президента Франции. Президент Беларуси планирует дальше развить успех в отношениях с Европой при помощи майского саммита Восточного партнерства в Риге. Приглашение на него белорусский лидер еще не получал, хотя желание посетить данное мероприятие у него явно имеется. Для демонстрации этого, белорусская сторона открыто заявляет, что рассчитывает парафировать договоренности об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС на саммите в Риге. Также белорусские чиновники заявляют о намерении укреплять сотрудничество с Советом Европы и ПАСЕ. Подобные маневры некоторые европейские страны, например Латвия, воспринимают как процесс сближения Беларуси с Евросоюзом. Хотя сам Лукашенко об этом напрямую не говорит по понятным причинам.

В отношениях с Украиной, Лукашенко продолжает заверять в недопущение любых форм агрессии против украинского государства и народа с белорусской территории. Минск также продолжает признавать Крым украинской территорией. В целом, Лукашенко по максимуму пытается разыграть «украинскую карту» для себя с целью смягчения отношений с Западом. Это не что иное, как страхование рисков на случай быстрого ухудшения ситуации в России. Очевидно, что Лукашенко вполне допускает такой сценарий и пытается создать себе запасной выход в случае коллапса путинского режима.

Общее обострение ситуации в Украине и влияние ее на Европу, сказывается и на Беларуси. Экономическая ситуация в стране ухудшается. Например, государственный таможенный комитет Беларуси ужесточил нормы ввоза из-за границы некоторых товаров для личного пользования (в первую очередь, бытовой техники). Многие виды обрабатывающей промышленности в этом году уйдут в минус, растет безработица, отсутствует рост ВВП.

На данный момент президенту Беларуси удается получать преимущества от одновременной игры на несколько фронтов во внешней политике и выступать в роли главного гаранта мира в Беларуси (для населения самой страны, которое реально напугано ситуацией в Украине). Но пребывать в постоянной геополитической растяжке, особенно при обострении противостояние между Россией, США и Европой, Минску не удастся. Тогда надо будет совершить окончательный выбор. Далеко не факт, что он будет в пользу Москвы.

Кто знает, может в недалеком будущем Беларусь сможет войти в новую геополитическую инкарнацию Великого княжества Литовского на просторах от Балтийского до Черного морей.

Роман Рукомеда,

политический эксперт