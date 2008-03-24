В кабинет губернатора Харьковщины влетела бутылка
15:45, 24 марта 2008Разное
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Злоумышленник задержан
|Арсен АВАКОВ
Как сообщило корреспонденту УНИАН источник в структурах власти, бутылка разбила окно и упала на один из столов в то время, когда в кабинете находился А.Аваков.
Случай произошел вскоре после того, как из кабинета вышли члены специальной комиссии Верховной Рады Украины по проверке деятельности городской власти Харькова, заметил собеседник агентства.
Злоумышленник задержан.
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