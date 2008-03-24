В кабинет губернатора Харьковщины влетела бутылка

Сегодня через окно в кабинет главы Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА была брошена бутылка.

Как сообщило корреспонденту УНИАН источник в структурах власти, бутылка разбила окно и упала на один из столов в то время, когда в кабинете находился А.Аваков.

Случай произошел вскоре после того, как из кабинета вышли члены специальной комиссии Верховной Рады Украины по проверке деятельности городской власти Харькова, заметил собеседник агентства.

Злоумышленник задержан.