Школьницы принесли на урок мину

Ученицы севастопольской школы №57 принесли в класс минометную мину времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Севастополе, об этом сегодня утром по телефону «01» сообщил учитель урока защиты Отечества Валерий СМИРНОВ.

На место происшествия были направлены специалисты аврийно-спасательной части специального назначения управления МЧС в Севастополе. Пиротехники квалифицировали боеприпас как ММ-50 – минометная мина советского производства. Хотя в мине сохранилось незначительное количество взрывчатого вещества, она не представляла опасности для детей. В ближайшее время ММ-50 будет уничтожена сотрудниками МЧС.

По словам нашедших взрывоопасный предмет девятиклассниц, боеприпас лежал на земле под кустом, недалеко от школы. Школьницы взяли мину в руки и отнесли учителю, у которого в кабинете создан просветительный уголок предметов времен войны.