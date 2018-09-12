21 сентября 2018 года в Октябрьском дворце состоится премьера уникального музыкального спектакля «Серенада солнечной долины». Сюжет по мотивам оскароносной голливудской комедии, музыка оркестра Гленна Миллера, самые известные и любимые актёры Украины, уникальные декорации и костюмы никого не оставят равнодушным. Вихрь эмоций перенесет зрителей из серых будней в мир юмора, романтики и живой музыки.

Вы узнаете историю талантливого музыканта Теда Скотта, чей оркестр пригласили сыграть на знаменитом курорте «Солнечная Долина». Музыкант будет петь в дуэте с великой певицей Вивьен Доун, которая проявляет к нему особое внимание. Но в жизнь Теда также ворвется Карен — беженка из Норвегии, которая закрутит морозным вихрем эмоций всех героев спектакля. Теперь вместо репетиций Тед гоняется за Карен по снежным склонам на лыжах. Это — классический любовный треугольник, который непросто распутать, но хэппи энд гарантирован!

На уникальной сцене, созданной специально для этого спектакля, будет блистать звездный состав: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Мирослава Филиппович, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и другие.

Режиссер: Семен Горов.

Художник-сценограф: Маша Шубина.

Художник по костюмам: Любава Сокол.

Музыкальный бэнд под управлением Андрея Соловьева.

Продюсер: Александр Меламуд.

Премьера пройдет в Октябрьском дворце 21 сентября. Билеты можно купить по ссылкам:

https://parter.ua/ua/event/kontserty/hastroli_teatriv/serenada_solnechnoi_dolyny_olha_sumskaia__vytalyi_borysiuk.html

https://concert.ua/ru/eventpage/serenada-solnechnoi-doliny

https://kontramarka.ua/ru/event/serenada-solnecnoj-doliny-48315-64434.html

Встретимся на спектакле!