Посольства восьми стран отпразднуют в Киеве NOWRUZ 2018

20 марта 2018 года в Колонном зале Киевского городского совета состоится празднование Международного дня NOWRUZ.

Торжественное мероприятие пройдет при участии восьми посольств иностранных государств, а именно: Азербайджанской Республики, Исламской Республики Афганистан, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Турецкой Республики и Туркменистана.

В программе запланирован концерт, в котором выступят артисты, представляющие культуру всех стран-организаторов, при участии этнических сообществ. Кроме того, гости и участники смогут ознакомиться с выставками предметов народного творчества, быта, посудой, элементами декора, текстилем, что будут презентованы на стендах всех вышеперечисленных стран.

Также состоится дегустация блюд национальных кухонь.

Праздник посетят главы дипломатических миссий и международных организаций, народные депутаты, представители общественности, министерств, ведомств, средств массовой информации, диаспоры стран-участниц, этнические сообщества Киева, киевляне и гости столицы.

Мероприятие пройдет при поддержке Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

Место проведения: Колонный зал Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).

Время проведения: 20 марта 2018 года с 12:00 до 16:00. Официальная церемония открытия – 13:00.

Вход свободный.

Справка: 19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция «Международный день Навруз». Согласно Резолюции Генеральная Ассамблея ООН призывает государства-члены «прилагать усилия для повышения уровня информированности о Навруз и организовывать ежегодные мероприятия в ознаменование этого праздника».