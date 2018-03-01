На Житомирщине начался прием проектных предложений от институтов гражданского общества на грант ОГА

Поддержка общественных организаций - это одна из инициатив председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича.

Сегодня начался прием проектных предложений от институтов гражданского общества на грант от Житомирской облгосадминистрации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба этого ведомства.

В течение марта этого года институт гражданского общества может подать одно конкурсное предложение по таким тематическим направлениям как экология, социально-экономическое развитие области, внедрение реформы децентрализации, национально-патриотическое воспитание детей и молодежи, спорт и другие.

"Так же как и в прошлом году, нынешний общий фонд финансовой поддержки от областной облгосадминистрации составляет 1 млн гривен. Оптимальная сумма одной грантовой предложения – до 100 тыс. гривен, однако будут рассматриваться и проекты с другими бюджетами", - сказано в сообщении.

Подробнее об этом можно узнать на сайте Житомирской ОГА.

Напомним, что поддержка общественных организаций - это одна из инициатив председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича, в 2017 году в Житомирской области реализовали 17 проектов за грантовые средства от ОГА на общую сумму 923,2 тыс. грн.