На Житомирщине начался прием проектных предложений от институтов гражданского общества на грант ОГА
Сегодня начался прием проектных предложений от институтов гражданского общества на грант от Житомирской облгосадминистрации.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба этого ведомства.
В течение марта этого года институт гражданского общества может подать одно конкурсное предложение по таким тематическим направлениям как экология, социально-экономическое развитие области, внедрение реформы децентрализации, национально-патриотическое воспитание детей и молодежи, спорт и другие.
"Так же как и в прошлом году, нынешний общий фонд финансовой поддержки от областной облгосадминистрации составляет 1 млн гривен. Оптимальная сумма одной грантовой предложения – до 100 тыс. гривен, однако будут рассматриваться и проекты с другими бюджетами", - сказано в сообщении.
Подробнее об этом можно узнать на сайте Житомирской ОГА.
Напомним, что поддержка общественных организаций - это одна из инициатив председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича, в 2017 году в Житомирской области реализовали 17 проектов за грантовые средства от ОГА на общую сумму 923,2 тыс. грн.