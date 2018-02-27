Украинский рынок E-commerce растет на 30-40% в год

Количество покупок в украинских интернет-магазинах увеличивается на 30-40% в год. Об этом сообщила одна из крупнейших в Украине логистических компаний Ин Тайм.

«Рынок e-commerce (интернет-магазины) активно развивается и становится более требовательным к логистическим услугам. Количество покупок в интернет-магазинах увеличивается на 30-40% в год. Поэтому мы стремимся максимально синхронизироваться с ними и систематически работаем над совершенствованием IT-платформы, улучшением собственной логистической инфраструктуры, повышением качества обработки заказов, запуском новых услуг», ­– говорит гендиректор Ин Тайм.

В прошлом году Ин Тайм, благодаря своему логистическому сервису ZRUCHNA, увеличил количество доставок для клиентов сегмента e-commerce на 118%.

Сервис ZRUCHNA – это адресная доставка из интернет-магазинов, которой управляет получатель - доставка осуществляется точно в выбранные клиентом двухчасовые интервалы. Сервис дает возможность API интеграции, наличие личного кабинета, наложенный платеж, контроль подписи документов, доставка день в день, возможность отслеживать отправления по номеру телефона, доставка товара на выбор, подъём посылок на этаж.

«Благодаря отлаженной системе контроля логистического процесса, интернет-магазины, сотрудничающие с нами по сервису ZRUCHNA, значительно увеличивают объем повторных покупок и уменьшают количество отказов. Помимо этого, интернет-магазины имеют возможность оптимизировать свои складские расходы и воспользоваться услугами нашего комплекса Фулфиллмент, который уменьшает длительность «последней мили». На сегодняшний день клиентами ZRUCHNA являются свыше 200 интернет-магазинов», говорит генеральный директор Ин Тайм Сергей Грачёв.

По словам Грачёва, в 2017 году в рамках улучшения логистической инфраструктуры для сервиса ZRUCHNA был запущен новый кросс-докинговый склад площадью 950 кв. метров и мощностью 10 тыс. посылок в сутки.

Напомним, в 2017 году логистическая компания Ин Тайм продемонстрировала рынку позитивную динамику по всем направлениям: открыто более 100 отделений, внедрена новая система биллинга, новый функциональный сайт, мобильные приложения для платформ iOS и Android.

Общий объем отправлений компании по сравнению с 2016 годом вырос на 26%, в то время, как доставка до двери и в отделение выросла на 39,6% и 22,4% соответственно.

Компания Ин Тайм вышла на рынок почтовой логистики в 2002 году и стала одной из первых в Украине, заявив о себе внедрением современных сервисов, связанных с доставкой. На сегодняшний день сеть Ин Тайм охватывает всю Украину и насчитывает более 640 отделений.

Компания осуществляет международную доставку в 220 стран мира. В структуру Ин Тайм входят ООО «Ин Тайм Фулфилмент» – компания, которая предоставляет комплекс складских услуг, и сервис доставки ZRUCHNA – услуга для интернет-магазинов, работающая в формате same-day (день в день) в удобные для клиента двухчасовые интервалы доставки.