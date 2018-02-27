На Житомирщине, в Коростене во время обысков в нелегальных игорных заведениях изъяли почти 30 единиц компьютерной техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"На Житомирщине продолжается разоблачение и пресечение незаконной деятельности по организации игорного бизнеса.

На этот раз в поле зрения прокуратуры и органов правопорядка попала сомнительная активность в двух помещениях, расположенных по ул. Грушевского, 26 и Сосновского, 29, в Коростене", - сказано в сообщении.

Незаконная деятельность игорных заведений подтвердилась во время санкционированных обысков, проведенных правоохранителями в ходе досудебного расследования.

Во время обысков в указанных игорных заведениях изъяли более 27 единиц компьютерной техники, 25 мониторов, флеш-накопители и другую оргтехнику, а также денежные средства на сумму почти 10 тыс. грн, полученные от незаконного бизнеса.

Таким образом, прекращено функционирование игорных заведений, которые под видом распространения лотерей занимались противоправной деятельностью, нарушая требования Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

В понедельник, 26 февраля было подано ходатайство в Королевский районный суд Житомира о наложении ареста на изъятое оборудование.

Сейчас продолжается досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины, которое проводит следственное управление ГУ Нацполіції в области. Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщал УНИАН, ранее на Житомирщине было выявлено деятельность игорных заведений в семи городах региона.