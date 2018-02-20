В Житомире предпринимателям расскажут об успешных практиках ведения бизнеса
В Житомире 23 февраля состоится просветительское мероприятие, в рамках которого предпринимателям расскажут об успешных практиках ведения бизнеса.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
"23 февраля состоится информационное мероприятие о механизмах поддержки частных предприятий и физических лиц-предпринимателей», - сказано в сообщении.
Темой семинара является "Программа социального инвестирования для поддержки предприятий и физических лиц-предпринимателей".
В рамках мероприятия его участников будут знакомить с тем, как привлекать финансовые инвестиции, а также расскажут о возможности получения тренинговых и консультационных услуг.
Мероприятие состоится в пресс-центре Житомирского городского совета.