В Житомире предпринимателям расскажут об успешных практиках ведения бизнеса

Темой семинара является "Программа социального инвестирования для поддержки предприятий и физических лиц-предпринимателей".

В Житомире 23 февраля состоится просветительское мероприятие, в рамках которого предпринимателям расскажут об успешных практиках ведения бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"23 февраля состоится информационное мероприятие о механизмах поддержки частных предприятий и физических лиц-предпринимателей», - сказано в сообщении.

Темой семинара является "Программа социального инвестирования для поддержки предприятий и физических лиц-предпринимателей".

В рамках мероприятия его участников будут знакомить с тем, как привлекать финансовые инвестиции, а также расскажут о возможности получения тренинговых и консультационных услуг.

Мероприятие состоится в пресс-центре Житомирского городского совета.