Украинский бизнес в мае выплатил иностранным инвесторам $180 миллионов дивидендов
17:12, 07 июня 2017Предпринимательство
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В Нацбанке отметили, что данный объем не является рисковым для валютного рынка, и в ближайшее время ежемесячный объем вывода дивидендов вернется в пределы 100-120 миллионов долларов
Иллюстрация REUTERS
Объем вывода бизнесом дивидендов иностранным инвесторам в мае составил около 180 миллионов долларов, сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
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"Объем вывода дивидендов за май составил около 180 миллионов долларов", - сказал Чурий.
При этом он отметил, что такой объем и прогнозировался, учитывая, что регулятор разрешил вывод дивидендов за 3 года – включая 2014, 2015 и 2016 годы.
Также Чурий сообщил, что данный объем не является рисковым для валютного рынка, и в ближайшее время ежемесячный объем вывода дивидендов вернется в пределы 100-120 миллионов долларов.
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