ГФС предлагает отменить проверки каждого предпринимателя-физлица при его закрытии

Государственная фискальная служба Украины выступила с предложениями по пересмотру критериев для проведения обязательной проверки физлиц-предпринимателей при их закрытии, и упрощения процедуры снятия их с налогового учета.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС со ссылкой на главу ведомства Романа Насирова.

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По его словам, в соответствии с действующим законодательством ГФС обязана проверить каждое физическое лицо-предпринимателя в процессе его ликвидации. Он отметил, что с 1 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года около 330 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность, при этом большинство закрытых предприятий были "спящими" и давно не вели хозяйственную деятельность.

"На этот счет существует два приказа Минфина. Один из них касается ЕСВ, второй - всех остальных налогов. Мы считаем, что следует пересмотреть эти приказы и создать более конкретные требования - в каких случаях в зависимости от критериев нужна или не нужна проверка того физлица-предпринимателя, который закрывается", - отметил Насиров.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 - начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога.

Президент Украины Петр Порошенко 27 декабря подписал изменения в законодательство по работе физических лиц-предпринимателей, согласно которым с 1 января физлица-предприниматели должны платить единый социальный взнос - 704 гривень в месяц, даже если не имеют прибыли.