На Хмельнитчине Приватбанк по программе "КУБ" прокредитовал малый и средний бизнес на 8 миллионов гривен

Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию сегодня озвучил директор Юго-Западного регионального управления Приватбанка Юрий Браницкий во время первого регионального бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей» в Хмельницком.

Он отметил, что это дало толчок для создания около 300 новых рабочих мест. При этом, треть всех займов привлечено в розничную торговлю и производство.

По его словам, программа «КУБ» в Хмельницкой области работает с июня этого года, привлеченный кредит может составлять от 50 до 300 тыс. грн сроком на 12 месяцев.

«Локомотивом всех изменений в Украине должен стать малый и средний бизнес. Для этого необходимо сделать несколько необходимых шагов, чтобы заработали базовые параметры. И только после этого возможен рост ВВП в стране», - подчеркнул Браницкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком начал работу региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.