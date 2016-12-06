В Сумах проходит региональный бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, форум проходит в Конгресс-Центре Сумского государственного университета на ул. Покровской, 9/1.

В работе форума принимают участие более 250 человек – известные и начинающие предприниматели, а также те, кто хочет начать собственное дело.

Читайте такжеВ Харькове состоится бизнес – форум "Україна – країна підприємців"

Открыл мероприятие первый заместитель главы Сумской областной государственной администрации Александр Марченко, заявивший, что задачей власти является уменьшение бюрократических препятствий для развития бизнеса.

«В ближайший год-два это уже будет ощутимо, и процесс невозвратимый», - заявил он.

Ожидается, что на Форуме выступят представители областной и городской власти, которые проинформируют тех, кто хочет открыть свой собственный бизнес, о существующих программах поддержки.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.