Минэкономразвития предлагает отменить обязательность печатей для бизнеса

Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект, принятие которого упростит регистрацию новосозданных юридических лиц в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость, устранит необходимость использования печатей для бизнеса, а также введет институт доверительной собственности.

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Соответствующий законопроект опубликован на сайте Минэкономразвития.

В частности, документом вводится возможность избрания упрощенной системы налогообложения или регистрации плательщиком НДС путем проставления отметки в заявлении о государственной регистрации создания юридического лица или государственной регистрации физического лица предпринимателем.

Кроме того, проверка возможности регистрации плательщиком НДС или избрания упрощенной системы налогообложения переносится на этап государственной регистрации создания юридического лица. При этом орган фискальной службы теряет право отказать новосозданному субъекту в добровольной регистрации плательщиком НДС.

Также законопроект исключает из Налогового кодекса нормы об обязательном использовании печатей предпринимателями и определяет правила налогообложения операций по передаче имущества в доверительную собственность в качестве способа обеспечения выполнения обязательств.

Как сообщал УНИАН, общая сумма возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) в сентябре текущего года составила 9,313 млрд грн.

В 2015 году объем возмещения НДС составил 68,405 млрд грн.

Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business-2017 по показателю «Уплата налогов» на 84-е место с 107-го, которое занимала ранее.