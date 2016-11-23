МЭРТ подготовило законопроект, который позволит Украине войти в ТОП-30 рейтинга Doing Business - Нефедов

Об этом в ходе заседания правительства сказал первый заместитель министра экономразвития Максим Нефедов.

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По его словам, законопроект представляет два направления решений - долгосрочные и требующие длительного времени на имплементацию, и решения, которые можно принять в ближайшее время. Решения касаются ключевых сфер ведения бизнеса - от строительства до IT, а также вопросов введения в Украине Института доверительной собственности, улучшения в сфере соблюдения прав миноритарных акционеров, улучшения прав кредиторов.

«Этот законопроект позволит улучшить позиции Украины в Doing Business на не менее чем 40 позиций. У нас есть возможность войти уже в 2018 году в ТОП-30 стран (рейтинга - УНИАН)», - сказал Нефедов.

Он также сообщил, что в ближайшее время документ пройдет оценку экспертного сообщества и общественных организаций. «И уже через несколько недель мы вынесем этот законопроект на заседание правительства - для утверждения, а затем и в парламент», - сказал Нефедов.

В частности, законопроект предусматривает отмену необходимости обязательного использования печатей бизнесом, упрощение регистрации новосозданного юридического лица как плательщика налога на добавленную стоимость, дерегулирование получения разрешений на строительство.

«В результате, процент стоимости бюрократических процедур в стоимости строительства, по нашим оценкам, снизится в 3 раза - с более чем 15% до 5,2% от стоимости строительства», - отметил Нефедов.

Также замминистра подчеркнул, что законопроект содержит нормы об упрощении процедуры банкротства, которая в нынешнем виде занимает не менее трех лет и существенно снижает возможности кредиторов получить свои средства.

«Срок процедур банкротства в Украине занимает минимум три года, и шансы кредитора получить что-то в этом процессе составляют не более 15 коп. с одной вложенной гривни. Для предприятий, которые уже имеют мажоритарного кредитора, имущество которых полностью передано в залог, не нужен долгий процесс с комитетом кредиторов. Мы имеем возможность сократить срок процедуры в 3 раза и уменьшить стоимость процедуры для кредиторов почти в 2 раза», - отметил Нефедов.

Также законопроект содержит нормы об упрощении регистрации собственности и получения кредитов, улучшении защиты прав миноритарных ацкционеров и выполнении контрактов.

Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2017, поднявшись на 3 пункта – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

По словам главы Минэкономразвития Степана Кубива, Украина в следующем году войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business в случае принятия Верховной Радой 15 законопроектов, упрощающих предпринимательскую деятельность в стране.

Кабинет министров 16 декабря прошлого года утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию и войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – войти в ТОП-20.