Власти Полтавщины инициируют компенсацию предпринимателям 30 тысяч по кредитам за каждое созданное рабочее место

Местные власти Полтавской области инициируют компенсацию предпринимателям 30 тыс. грн по банковским кредитам за каждое созданное рабочее место.

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Об этом в ходе регионального форума в Полтаве «Украина - страна предпринимателей» сообщили председатель Полтавской областной госадминистрации Валерий Головко и директор Полтавского регионального управления «ПриватБанка» Александр Цись.

"Мы выступили инициаторами. Сейчас ищем ресурсы" – сказал Головко.

«Сегодня мы подписали серьезнейший документ с обращением к руководителям области. Мы просим за каждое рабочее место компенсировать по 30 тыс. грн. Деньги у местных органов есть», - сообщил Цись.

Он отметил, что если предприниматель привлек средства, воспользовавшись кредитованием через платформу «ПриватБанка» «Кредиты украинскому бизнесу» под 28% годовых, с ежемесячным погашением кредита по аннуитету на 150 тыс. грн и создал одно новое рабочее место, то общая сумма выплат процентов за год составляет 43,2 тыс. грн, с учетом компенсации - 13,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, малый и средний бизнес Полтавской области, воспользовавшийся кредитованием через платформу «ПриватБанка» «Кредиты украинскому бизнесу», аккумулирующую средства людей, желающих инвестировать в развитие предпринимательства, получил финансирование на 38 млн грн.

В Полтаве 18 ноября открылся первый региональный форум «Украина-страна предпринимателей», в ходе которого местные власти региона презентуют механизмы стимулирования развития предпринимательства, среди которых - возможность компенсации части процентов по банковским кредитам из средств местного бюджета.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.