Украина должна ввести плату за проезд грузовиков по дорогам госзначения - руководитель "Укравтодора"
Он также добавил, что для сохранности дорог также необходимо реализовать систему весового контроля на дорогах.
Новоназначенный и.о. главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак выступил за введение на автомобильных дорогах государственного значения системы оплаты за проезд грузового транспорта.
"В Европе есть святое правило - "Кто пользуется - тот платит". И тот, кто наносит наибольший ущерб - платит. А кто больше уничтожает дорогу? Большие тяжелые автомобили, которые зарабатывают деньги на перевозке груза. Не было и не будет министра транспорта, мага или колдуна, который сумеет построить дорогу, которая под тяжестью грузовика не уничтожается. Это абсолютно простой и технически обоснованный процесс", - сказал Новак в интервью телеканалу Espresso.tv.
Он также добавил, что для сохранности дорог также необходимо реализовать систему весового контроля на дорогах.
"Не может быть так, чтобы грузовик был перегружен в три раза, потому что не существует технологии создания дорог, которые бы выдерживали грузовик весом 120-150 тонн. Потому, что это будет опять целенаправленная трата денег граждан", - сказал Новак.
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Он сообщил, что уже обсуждал данный вопрос с представителями европейских учреждений, которые приезжали в Киев на прошлой неделе, в частности, с компаниями Welbank и Zib.
"Я рассчитываю, что депутаты Верховной Рады должны нести ответственность за целое государство, а не только за партию, которая их поддерживает, и что они возьмутся за голову и проголосуют за это, потому, что нет другого выбора", - резюмировал Новак.
Как сообщал УНИАН, идея введения платы за проезд для грузовиков ранее неоднократно поднималась Министерством инфраструктуры.
Кроме того, в Программе действий правительства, утвержденной в марте этого года, задекларировано, что до конца текущего года планируется внедрить систему сбора платы за проезд с транспортных средств массой более 12 тонн автомобильными дорогами государственного значения.