ПриватБанк запустил Папка24 – сервис для бизнеса по обмену документами в электронной форме

ПриватБанк запустил papka24.com.ua – сервис, который призван облегчить жизнь частным предпринимателям и юрлицам.

«Как сейчас компании обычно подписывают друг с другом договоры, акты и прочие документы? Распечатывают их в двойном экземпляре и обмениваются ими через курьера, – говорит Дмитрий Дубилет, ИТ-директор ПриватБанка. – С Папка24 Вы просто загружаете документ, в пару кликов накладываете на него электронно-цифровую подпись (ЭЦП), отправляете его контрагенту, который также его подписывает. И всё!».

Папка24 открыта для всех ЧП и юрлиц Украины, не только клиентов ПриватБанка. Сервис работает со всеми основными видами ключей ЭЦП – налоговой, Минюста, ПриватБанка и многих других. Использование бесплатное.

«Мы скрестили Gmail, Google Docs и ЭЦП, – говорит Дмитрий Дубилет. – В дизайне мы специально заимствовали многое у Google. В итоге сервис получился очень простым в использовании».

Папка24 позволяет хранить и систематизировать с помощью ярлыков документы на своих серверах (они надежно хранятся в тройном экземпляре) либо скачать их на свой компьютер с наложенными ЭЦП.

По словам создателей сервиса, никаких проблем с проверяющими органами из-за отсутствия документов в бумажном виде возникнуть не должно. А если всё же какой-нибудь чиновник не удовлетворится электронным документом (что, из опыта банка, очень маловероятно), для таких случаев создан специальный e-mail sos@papka24.com.ua, куда бизнесмены могут пожаловаться – и тогда на защиту пользователя станут юристы и PR-специалисты ПриватБанка.

«Еще одна причина, которая может помешать Вам пользоваться этим сервисом, – природный консерватизм, – говорит Дмитрий Дубилет. – Убеждайте своих бухгалтеров и контрагентов жить по-новому! Как-никак, на дворе XXI век!»