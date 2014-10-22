В Чернигове обсудили социальную защиту воинов АТО
18:32, 22 октября 2014Армия
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В черниговском Центре переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти состоялся круглый стол по вопросам социальной защиты воинов, участвующих в проведении антитеррористической операции.
mil.gov.ua
В мероприятии приняли участие представители органов государственной и исполнительной власти, самоуправления, волонтерских и общественных организаций, военнослужащие гарнизона и подразделений, которые задействованы в зоне проведения АТО.
Участники обсудили вопросы обеспечения черниговских военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне АТО, необходимым вещевым имуществом и специальным снаряжением, лечение и реабилитацию бойцов, а также состояние социальной поддержки Министерством обороны Украины и органами местного самоуправления.
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