В Чернигове обсудили социальную защиту воинов АТО

В мероприятии приняли участие представители органов государственной и исполнительной власти, самоуправления, волонтерских и общественных организаций, военнослужащие гарнизона и подразделений, которые задействованы в зоне проведения АТО.

Участники обсудили вопросы обеспечения черниговских военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне АТО, необходимым вещевым имуществом и специальным снаряжением, лечение и реабилитацию бойцов, а также состояние социальной поддержки Министерством обороны Украины и органами местного самоуправления.