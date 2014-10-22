Представители Минобороны встретились с координатором Программы НАТО по помощи раненым бойцам

21 октября состоялась встреча представителей Министерства обороны Украины с координатором Программы со стороны Альянса Фредериком Пежо, в ходе которой были подробно обсуждены вопросы организации дальнейшей физической реабилитации военнослужащих и проработан общее видение проекта Программы.

К встрече также привлекались представители Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства социальной политики и Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности.

Представители Альянса выразили готовность оказывать содействие Украине в рамках реализации указанной Программы в отношении процесса протезирования на украинских предприятиях и за рубежом (в том числе и дальнейшего сервисного обслуживания отдельных украинских военнослужащих, которые нуждаются в особых протезов, в частности, сенсорных протезов верхних конечностей).

Также зарубежные партнеры пообещали оказать помощь по модернизации оборудования определенных украинской стороной реабилитационных отделений военно-медицинских клинических центров (госпиталей) и центров санаторно-курортного лечения, модернизации оборудования отечественных предприятий по изготовлению протезов и по подготовке (повышению квалификации) медицинского персонала, который будет привлекаться к процессу физической, а также и психологической реабилитации украинских военнослужащих.

Практическая реализация указанных мероприятий начнется уже в этом году. Стоит внимания, что часть их финансирование будет осуществляться за счет средств, ранее предусмотренных бюджетом НАТО на проведение мероприятий сотрудничества с Российской Федерацией. В дальнейшем ожидается создание трастового фонда НАТО в качестве страны-лидера которого рассматривается Республика Болгария.