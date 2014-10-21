Порошенко обсудил развитие космической отрасли во время визита в КБ "Южное"

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область посетил Государственное предприятие КБ "Южное" имени М.К.Янгеля, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства провел совещание, на котором обсуждались состояние, проблемы и перспективы развития космической отрасли. Генеральный директор предприятия Александр Дегтярев представил проекты в аэрокосмической, оборонно-промышленной и транспортной сфере, в частности участия в международных проектах «Морской старт» и «Наземный старт»; в совместном украинско-бразильском проекте «Циклон-4», разработки ракеты-носителя среднего класса «Антарес», производства спутников дистанционного зондирования Земли "Сич".

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Также Президент поднял вопрос о перспективах сотрудничества в космической сфере с другими заинтересованными государствами, в частности с Республикой Казахстан.

Участие в совещании приняли Вице-премьер-министр Владимир Гройсман, Первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Геннадий Зубко, Советник Президента - директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, председатель Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский.