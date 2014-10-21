Порошенко посетил конструкторское бюро "Южное" (фото)

Об этом глава государства написал в своем "Твиттере".

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"Сегодня с рабочим визитом в Днепропетровской области. Сейчас на встрече в конструкторском бюро "Южное" имени М. Ягеля",– написал президент.