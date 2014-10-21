Порошенко посетил конструкторское бюро "Южное" (фото)
15:26, 21 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко посетил государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. М. Янгеля" в Днепропетровске.
Об этом глава государства написал в своем "Твиттере".
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"Сегодня с рабочим визитом в Днепропетровской области. Сейчас на встрече в конструкторском бюро "Южное" имени М. Ягеля",– написал президент.
Сьогодні з робочим візитом на Дніпропетровщині. Зараз на зустрічі в конструкторському бюро "Південне" імені М. Янгеля pic.twitter.com/BknQLQkoQF
— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 октября 2014
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