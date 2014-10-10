На Черниговщине продолжается боевая подготовка танковых подразделений

Воины-танкисты выполняют упражнения стрельб из вооружения боевых машин, изучают тактико-технические характеристики штатного вооружения и военной техники, тактику ведения боевых действий и взаимодействие между подразделениями, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Одним из важных предметов обучения вождению боевых машин при различных условиях сложности на местности. В составе экипажей бойцы выполняют упражнения по преодолению путевых мостов и танкового рва, маневрирования, проезда минно-взрывных заграждений и подъемов на горки.

"График практических занятий по вождению очень интенсивный. Мы предоставляем военнослужащим более сложные упражнения, чтобы они сразу могли почувствовать весь ритм боевой подготовки и в определенные сроки были готовы к выполнению задач", - рассказал командир танкового подразделения майор Валерий Кащишин.

Бойцы представляют разные регионы нашего государства. Есть солдаты, сержанты и офицеры которые ранее проходили военную службу в рядах вооруженных сил.

Под руководством офицеров, имеющих опыт боевых действий в зоне проведения АТО, танкисты отрабатывают новые тактические элементы.

"Все военнослужащие, ежедневно получают новый опыт на военном полигоне. Экипажи боевых машин тренируются действовать в условиях попадания в засаду и осуществлять ее обход, выход на блокпост и его атаку", - рассказал об особенностях подготовки своих подчиненных заместитель командира танкового подразделения капитан Александр Мороз.