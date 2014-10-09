Минобороны закупит для армии еще 1,3 тысяч бронежилетов за 6,7 млн. гривень

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки Украины».

В сообщении сказано, что научно-производственное предприятие "Темп-3000" поставит Минобороны все бронежилеты до 10 ноября текущего года.

Дата акцепта предложения предприятия "Темп-3000" - 8 октября.

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны приобрело для украинской армии 36 тыс. бронежилетов "Корсар М3-4" и их эквивалентов на общую сумму 180,55 млн грн у предприятия "Темп-3000".

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