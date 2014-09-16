Правительство выделило 257 млн 607 тыс. грн для 423 выплаты семьям погибших военнослужащих
По информации Департамента финансов Министерства обороны Украины, по состоянию на 15 сентября 2014 года Кабинет Министров Украины выделил Министерству обороны Украины из резервного фонда государственного бюджета 257 млн 607 тыс. грн для 423 выплаты семьям погибших военнослужащих.
Постановлением от 4 июня 2014 года № 158 выделено 22 млн 533 тыс. грн; распоряжением от 9 июля 2014 года № 636-р - 29 млн 841 тыс. грн; распоряжением от 6 августа 2014 года № 695-р - 87 млн 696 тыс. грн; распоряжением от 20 августа 2014 года № 768-р - 117 млн 537 тыс. грн.
В настоящее время осуществлена выплата 272 семьям погибших в сумме 164 млн 535,3 тыс грн, и до конца сентября текущего года планируется осуществить выплату еще 56 семьям в сумме 33 млн 241,3 тыс. грн. Также выплачено пособие 14 раненым военнослужащим в сумме 149,2 тыс. грн.
Такое количество выплат раненым военнослужащим обусловлена тем, что военнослужащие, получившие ранения и травмы во время проведения антитеррористической операции, еще не прошли освидетельствование в органах медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), поэтому документы для получения единовременного пособия не оформлялись.