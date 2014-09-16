Правительство выделило 257 млн 607 тыс. грн для 423 выплаты семьям погибших военнослужащих

Постановлением от 4 июня 2014 года № 158 выделено 22 млн 533 тыс. грн; распоряжением от 9 июля 2014 года № 636-р - 29 млн 841 тыс. грн; распоряжением от 6 августа 2014 года № 695-р - 87 млн 696 тыс. грн; распоряжением от 20 августа 2014 года № 768-р - 117 млн 537 тыс. грн.

В настоящее время осуществлена выплата 272 семьям погибших в сумме 164 млн 535,3 тыс грн, и до конца сентября текущего года планируется осуществить выплату еще 56 семьям в сумме 33 млн 241,3 тыс. грн. Также выплачено пособие 14 раненым военнослужащим в сумме 149,2 тыс. грн.

Такое количество выплат раненым военнослужащим обусловлена тем, что военнослужащие, получившие ранения и травмы во время проведения антитеррористической операции, еще не прошли освидетельствование в органах медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), поэтому документы для получения единовременного пособия не оформлялись.