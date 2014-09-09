С начала перемирия боевики 89 раз обстреляли позиции украинских войск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«С начала объявления режима прекращения огня (с 18.00 5 сентября по 6.00 9 сентября) террористы и российские военные осуществили 89 обстрелов позиций сил АТО», - сказал он.

Читайте такжеЗа время перемирия из плена боевиков освободили 648 заложников По словам Лысенко, «в частности, вчера были обстреляны блокпосты сил АТО в районе Донецка, Камышевахи и Дебальцево».

Как сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Между тем, боевики и российские военные продолжают обстрел украинских войск, нарушая перемирие.