Военные на Ровенщине строят мост, который соединит четыре села

Уже в течение трех недель военные инженеры возводят деревянную переправу через реку, чтобы соединить четыре села. Через Горынь проходит дорога районного значения, в частности, к Кричильску через мост в школу направляются старшеклассники сел Поляна, Угли, Убереж. А для крестьян через реку - ближайший путь к полям, сенокосов, лугам для выпаса скота.

- Мы обратились за помощью к военным, которые вызвались помочь, - отметил секретарь сельского совета Кричильска Иван Токов. - Для нас добраться на другой берег - это вопрос жизни села. Предыдущий мост мы строили дедовским способом, вручную, и он простоял где-то четырнадцать лет. А этот новый, и уже видно, что крепче, ведь делается по-новому, как мы говорим «по-военному». Для нас очень важно, что даже в такое тяжелое время наши Вооруженные Силы находят возможность помогать нам, не стоят в стороне, они действительно защитники Отечества.

Старший группы военнослужащих, привлеченных к ремонту моста, рассказал, что из воинской части инженеры взяли ту технику, которая необходима с учетом выполнения ремонтных работ. Мост 90-метровый в длину, в ширину - пять метров. По нему кроме людей, спецтранспорта и скота ежедневно будет курсировать и автобус «Школярик», поэтому мост строят максимально быстро, соблюдая технологии.

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- Новый мост возводим так, чтобы он простоял не одно десятилетие, выбираем хорошую древесину, делаем качественные опоры, - добавил старший группы. - Приятно видеть благодарность местных людей, которые и добрым словом вспоминают, и яблок или молока принесут. Они искренние и добрые, а потому мы ремонтируем мост с большим воодушевлением.