В Брюсселе прошли консультации по совершенствованию системы связи и информатизации ВСУ

Во время консультаций украинская делегация, которую возглавлял начальник Управления автоматизации Вооруженных Сил Украины полковник Виктор Артихович, проинформировала сторону НАТО о текущем состоянии системы связи и информатизации Вооруженных Сил Украины, меры, которые осуществляются по ее трансформации в соответствии с современными стандартами, и взгляды Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно дальнейшего развития в этой сфере.

Украинские специалисты также обсудили с представителями Агентства НАТО по связи и информации общие подходы к проведению исследования системы связи и информатизации, которое станет первым шагом в углублении взаимодействия с Альянсом в этой сфере, его содержательное наполнение и ожидаемый результат, а также первоочередные меры по совершенствованию системы связи и информатизации Вооруженных Сил Украины в условиях кризисной ситуации.

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Предполагается, что проект НАТО относительно помощи Украине в модернизации системы связи и информатизации Вооруженных Сил Украины начнется осенью текущего года. Его реализация будет поддерживаться ресурсами из соответствующего трастового фонда, основанного во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел 25 июня 2014 года. В настоящее время о готовности выступить страной-лидером реализации проекта заявила Великобритания.