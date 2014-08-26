На Луганщине вертолеты РФ открыто обстреляли украинских пограничников: 4 погибших

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, с территории РФ в районе населенного пункта Красная Таловка Луганской области на территорию Украины пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа российских военных. Однако украинские пограничники вступили в бой, который длился 2,5 часа. Диверсионную группу прикрывали огнем с территории России из БТРов и БМД.

“Впервые украинские пограничники были обстреляны неуправляемыми ракетами с российских вертолетов Ми-24”, - сказал Лысенко.

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По его словам, прорыв группы не состоялся, в том числе благодаря подкреплению, которое пришло на помощь пограничникам.

Как отметил Лысенко, диверсионная группа понесла потери, ее раненых эвакуировали на территорию России на БМД под прикрытием огня, который велся с БТРов, и под прикрытием вертолетов.