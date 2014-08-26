На Луганщине вертолеты РФ открыто обстреляли украинских пограничников: 4 погибших
Вчера в Луганской области украинских пограничников россияне впервые обстреляли неуправляемыми ракетами с вертолетов Ми-24, в результате чего четверо пограничников погибли, трое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, с территории РФ в районе населенного пункта Красная Таловка Луганской области на территорию Украины пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа российских военных. Однако украинские пограничники вступили в бой, который длился 2,5 часа. Диверсионную группу прикрывали огнем с территории России из БТРов и БМД.
“Впервые украинские пограничники были обстреляны неуправляемыми ракетами с российских вертолетов Ми-24”, - сказал Лысенко.
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По его словам, прорыв группы не состоялся, в том числе благодаря подкреплению, которое пришло на помощь пограничникам.
Как отметил Лысенко, диверсионная группа понесла потери, ее раненых эвакуировали на территорию России на БМД под прикрытием огня, который велся с БТРов, и под прикрытием вертолетов.