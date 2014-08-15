Начало обучения в Военно-морском лицее станет для одесситов большим событием - Труханов

В эти дни продолжается подготовка учебного заведения к новому учебному году. Сегодня, 15 августа, лицей посетили командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Сергей Гайдук и городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Чиновники ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ, условиями, в которых будут обучаться и проживать лицеисты. В одном из учебных классов командующий ВМС и глава города пообщались с ребятами, которые стали лицеистами, а также с ребятами, которые перешли на второй курс (они только что вернулись с каникул).

- Мы поставили перед собой очень серьезные и амбициозные задачи - сохранить систему подготовки военно-морских кадров, военно-морское образование, начиная от лицеистов, и заканчивая офицерами, которые будут служить на кораблях и в воинских частях украинских ВМС, - отметил контр-адмирал Сергей Гайдук. - С этой целью при помощи городских властей в кратчайшие сроки были приняты соответствующие решения по созданию условий для обеспечения учебного процесса как лицеистов, так и курсантов, кадетов военно-морского колледжа Военно-морской академии, - добавил он.

Командующий ВМС ВС Украины с удовлетворением отметил, что 22 лицеиста (юноши, которые перешли в 11-й класс), не смотря на их молодой возраст, во время аннексии Автономной Республики Крым приняли верное решение и выразили желание продолжить обучение на материковой части Украины. Контр-адмирал Сергей Гайдук также обратил внимание на то, что пятая часть нового пополнения лицея - жители Одессы и области.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заверил, что город обязательно «подставит плечо» украинским ВМС в вопросе возобновления деятельности учебного заведения.

- Мы совместно приложим все усилия для того, чтобы 1 сентября в Одессе поздравить военно-морских лицеистов. Это будет большое событие для города, - подчеркнул мэр.

Геннадий Труханов отметил, что на первом этапе город присоединится к работам по обустройству учебного заведения.

Справка. Первый набор воспитанников Военно-морского лицея Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было осуществлено в городе Севастополь в 2009 году. Основными задачами учебного заведения является предоставление лицеистам полного общего среднего образования, обеспечение углубленной допрофессиональной подготовки военного направления, воспитание лицеистов в духе преданного служения украинскому народу, любви к военной службе и сознательного стремления к овладению профессией офицера украинских ВМС.