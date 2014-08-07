Харьковские курсанты успешно сдали экзамен по летной подготовке

Сегодня, 7 августа, курсанты выпускного курса летного факультета Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, которые осваивают учебно-тренировочный самолет Л-39 «Альбатрос», во время Государственной экзаменационной комиссии сдали экзамен по летной подготовке.

Мероприятие состоялось на базе 203 учебно-авиационной бригады. Именно там курсанты на протяжении нескольких лет оттачивали свое мастерство в небе.

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"Первый из экзаменов для курсантов стал важнейшим. Четверокурсники успешно продемонстрировали свои навыки и умения по летной подготовке. Остальные выпускники, обучающиеся на военно-транспортных самолетах Ан-26 и вертолетах Ми-8МТ, будут аттестованы в конце августа", - рассказал исполняющий обязанности начальника университета, военный летчик первого класса генерал-майор Андрей Алимпиев.

Планируется, что выпуск молодых летчиков состоится в начале осени.