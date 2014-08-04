Ночью боевики из установок "Град" и танков 6 раз обстреляли позиции десантников на Луганщине
08:49, 04 августа 2014Политика
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Ночью боевики из установок "Град" и танков 6 раз обстреляли позиции десантников на Луганщине.
Ночью боевики из установок "Граде" и танков 6 раз обстреляли позиции десантников на Луганщине / verytinywars.blogspot.com
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в соцсети.
"Шесть раз велся обстрел из БМ-21 «Град», танкового вооружения и минометов позиций десантников в районе населенного пункта Новоанновка", - сообщили в пресс-службе.Читайте такжеУвеличилась интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков
Также шесть раз из минометов и БМ 21 «Град» обстреливали аэродром Луганск.
Потерь среди украинских военных нет.
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