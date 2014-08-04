Ночью боевики из установок "Град" и танков 6 раз обстреляли позиции десантников на Луганщине

08:49, 04 августа 2014
Политика
5

Ночью боевики из установок "Град" и танков 6 раз обстреляли позиции десантников на Луганщине.

град / verytinywars.blogspot.com

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в соцсети.

"Шесть раз велся обстрел из БМ-21 «Град», танкового вооружения и минометов позиций десантников в районе населенного пункта Новоанновка", - сообщили в пресс-службе.Читайте такжеУвеличилась интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков

Также шесть раз из минометов и БМ 21 «Град» обстреливали аэродром Луганск.

Потерь среди украинских военных нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter