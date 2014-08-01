На Донетчине силовики сбили беспилотник

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Самолет-разведчик был уничтожен ракетой зенитного комплекса "Стрела-10".

"Аппарат "Орлан-10", состоящий на вооружении российской армии, совершавший разведывательный полет на высоте 2000 метров. Беспилотник сбили с первого выстрела зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - отметили в подразделении.

После падения БПЛА был исследован специалистами. По их свидетельству, оптическая камера осталась невредимой. Вместе с тем, устройства для сохранения информации в устройстве не было, что свидетельствует о том, что самолет-разведчик совершал передачу информации в режиме «онлайн».

Читайте такжеУкраинские военные в зоне АТО снова сбили российский беспилотникДанный беспилотник - уже третий аппарат, сбитый в зоне АТО.

Как рассказывают военные, после полетов БПЛА позиции украинских военных, как правило, подвергались артиллерийским обстрелам