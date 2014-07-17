Коллектив ВМКЦ Южного региона продолжает оказывать медицинскую помощь военнослужащим

Об этом во время информационного мероприятия с участием представителей центральных и региональных СМИ сообщил заместитель начальника Центра по медицинской части полковник медицинской службы Юрий Сахно.

По его словам, из зоны АТО до Одессы пострадавших воинов преимущественно доставляют с минно-взрывными, осколочными и огнестрельными пулевыми ранениями конечностей и черепно-мозговыми травмами.

- В нашем медицинском учреждении созданы все условия для предоставления защитникам Отечества высококвалифицированной медицинской помощи. А делают это опытные врачи, за плечами которых опыт участия в различных локальных конфликтах и в войне в Афганистане, - рассказал полковник медицинской службы Юрий Сахно.

Он также проинформировал, что главная задача медперсонала Центра заключается в том, чтобы не просто вылечить пациентов, но и сделать все возможное для того, чтобы после прохождения курса реабилитации военные вернулись в строй.

- По состоянию на сегодня из отделений медицинского учреждения уже выписано более 40 воинов АТО, из них только трое в дальнейшем не будут иметь возможности проходить службу по состоянию здоровья. А вообще сейчас на лечении в Центре находится более 70 раненых военных, из них двое - в тяжелом состоянии, - подчеркнул заместитель начальника ВМКЦ Южного региона по медицинской части.

Относительно состояния лечебно-диагностической базы, то, по словам полковника медслужбы Юрия Сахно, Центр оснащен необходимой аппаратурой и инструментарием.

Военный медик также отметил, что весьма существенную помощь оказывают раненым солдатам специалисты мобильного госпиталя, сформированного на базе ВМКЦ Южного региона.

- Находясь более полутора месяца вблизи зоны АТО, они первыми вступают в единоборство за жизни наших ребят. И за их самоотверженный труд им большое спасибо, - подчеркнул полковник медслужбы Юрий Сахно.

В свою очередь главный хирург ВМКЦ Южного региона заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор полковник медслужбы Михаил Каштальян проинформировал представителей масс-медиа о том, что психологически ребята очень стойко переносят ранения.

- Наш коллектив оказался готовым к такому серьезному испытанию. И мы, врачи, делаем все возможное, чтобы воины как можно быстрее восстановились от пережитого ужаса не только в физическом, но и психологическом смысле. Ранения у них бывают разные. Вот, например, у одного солдата пуля остановилась на расстоянии 1 мм от сердца. Мы ее, коварную, вытащили. Парень восстановился и всем смертям назло остался в живых. Это наша главная задача - спасать жизни солдатам, - подытожил полковник медслужбы Михаил Каштальян.