В Киеве показали российское оружие, изъятое у террористов на Донбассе

В субботу на территории столичного мемориального комплекса Национального музея Великой Отечественной войны состоялось официальное открытие выставки доказательств причастности России к поддержке террористов, действующих на востоке Украины.

В экспозиции выставлены захваченные украинскими военными документы, оружие и боевая техника, которые были переданы боевикам из РФ.

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, на территории музея выставлены образцы вооружения и военной техники российского производства, которое захватили военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других силовых подразделений, участвующих в АТО.

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В частности, представлены различные модификации РПГ, противопехотные мины, ПЗРК, БМ-21 “Град”. Среди прочего - самоходная артиллерийская установка “Нона” и противопехотные мины МОН-50, которые в Украине не производятся и состоят на вооружении армии соседней страны.