К десантникам пожаловала группа "Вопли Видоплясова"

Часовой концерт, который прошел в 5-м гарнизонном доме офицеров, был посвящен памяти героев, погибших при крушении самолета Ил-76 в небе над Луганском и начался минутой молчания, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"На этой сцене я по-новому понимаю лозунг "Слава Украине! Героям Слава!", ведь именно здесь эта фраза приобретает тот смысл, который был заложен нашими предками - патриотами Украины. Сегодня в этом зале сидят герои нашего государства, и мы все гордимся вами", - отметил Олег Скрипка.

После окончания концерта под аккомпанемент музыкантов группы присутствующие исполнили Гимн Украины. "Для военнослужащих и жителей поселка Гвардейское это стало знаменательным событием. Да и ничто так не поднимает боевой дух, как патриотическая песня, еще и в исполнении одного из самых известных украинцев", - отметил заместитель командира бригады по работе с личным составом подполковник Игорь Скляров.