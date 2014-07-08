В Минобороны заявляют о многочисленных доказательствах российского происхождения оружия боевиков

Об этом во время общения с журналистами в зоне проведения АТО сообщил Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей.

Руководитель военного ведомства продемонстрировал представителям СМИ оружие и боеприпасы, изъятые у боевиков во время освобождения города Славянск.

Читайте такжеТеррористы продолжают нападения на военные колонны и объекты сил АТО - Вы видите оружие, изъятое у террористов. Это - противотанковые управляемые ракеты, предназначенные для поражения танков и бронированной техники. Их меньший аналог - “Фагот”, огнеметы производства 2002 года, переносные зенитно-ракетные комплексы, пусковые механизмы и ракеты к ним, - отметил глава оборонного ведомства во время демонстрации образцов оружия.

Генерал-полковник Валерий Гелетей сообщил, что сейчас много автомобильных путей заминированы террористами. Речь идет о трассе Славянск - Краматорск, Славянск - Артемовск.

- Немало мин и снарядов, которые не сработали, лежат прямо на обочине и проезжей части. Существует вероятность их детонации, поэтому мы принимаем меры для максимального ускорения разминирования и обезвреживания мин и боеприпасов. С этой целью практически круглосуточно к выполнению задач привлечены определенные подразделения соответствующего профиля, - сообщил Министр обороны Украины

Министр обороны категорически опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы захвате террористами самолета Су-25 Воздушных Сил ВС Украины.

Валерий Гелетей отметил также, что одностороннего прекращения огня со стороны украинских подразделений, задействованных в АТО, больше не будет:

- Президент Украины заявил об этом однозначно. Теперь любые переговоры возможны исключительно после окончательного сложения оружия боевиками, - подчеркнул Министр обороны Украины.