На Херсонщине продолжается подготовка к ротации 56 отдельного вертолетного отряда ВСУ Миссии ООН в Либерии

В подготовке принимают участие свыше 250 военнослужащих, которые планируются кандидатами в состав вертолетного отряда.

По словам начальника отдела армейской авиации центра авиации и противовоздушной обороны оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВС Украины военного летчика-снайпера полковника Андрея Когута, в рамках спланированных мероприятий особое внимание будет уделяться совершенствованию теоретических и практических навыков летного состава, инженерно-авиационной службы, группы боевого управления, специалистов связи и логистики.Читайте такжеУкраинских миротворцев в Кот-д'Ивуаре наградили отличиями миссии ООН

У каждого подразделения миротворческого отряда свои задачи. Основной акцент будет делаться на подготовку личного состава подразделений, ведь в конечном итоге все должны работать в четком взаимодействии, как один слаженный механизм, независимо от условий обстановки и особенностей, которые могут возникнуть при выполнении поставленных задач, - рассказал полковник Андрей Когут.

Кандидатом на должность командира 56 отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины очередной ротации назначен военный летчик 1 класса полковника Петра Плиса.

Выполнение миротворческой миссии - это очень ответственное дело. Программы проведения мероприятий боевого слаживания, учитывая специфику выполнения самих задач, мы включили различные элементы подготовок. В частности, для летного состава, спланировано практическая отработка задач поисково-спасательного обеспечения, полеты над водной поверхностью, - отметил полковник Петр Плис.

На сегодня, уровень подготовки летчиков - кандидатов на должности миротворческого персонала, достаточно высок и является достаточным для выполнения миротворческих задач на африканском континенте, ведь большинство из них выполняли боевые задачи в рамках антитеррористической операции, осуществляли полеты в самых сложных условиях. Соответствующую подготовку будет проходить и личный состав наземных служб, - подчеркнул полковник Петр Плис.

По его словам все спланированные мероприятия боевого слаживания позволят личный состав новой ротации 56 отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины сил миссии ООН в Либерии приобрести необходимого профессионального обучения.