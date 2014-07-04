С начала АТО от боевиков освобождено 17 населенных пунктов на востоке

Подразделения вооруженных сил совместно с другими силовыми структурами, которые участвуют в АТО, сосредоточивают основные усилия на уничтожении баз подготовки, ячеек и блокпостов боевиков, восстановлении контроля над государственной границей и надежной изоляции зоны конфликта, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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С начала проведения АТО в Донецкой и Луганской областях от боевиков освобождено 17 населенных пунктов. В настоящее время на подконтрольной органам государственной власти территории восстановлена работа органов местного самоуправления, милиции и коммунальных служб.

В течение минувших суток незаконными вооруженными формированиями совершены 10 обстрелов блокпостов и позиций подразделений вооруженных сил.

В течение 3 июля подразделения сил АТО проводили мероприятия по освобождению от террористов и взятию под контроль населенного пункта Николаевка. В первой половине дня подразделения заняли определенные исходные рубежи вокруг Николаевки для дальнейшего продвижения. Во второй половине дня начались активные действия. Террористы оказали сопротивление. Силы АТО изменили тактику боя, лишив боевиков возможности организовывать засады и окружать украинские подразделения. С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, военнослужащие сразу проводили артиллерийские обстрелы и авиаудары по огневых и опорных пунктах террористов.

К концу дня 3 июля населенный пункт Николаевка был блокирован подразделениями вооруженных сил, совместно с Национальной гвардией и МВД, тем самым созданы предпосылки для окончательного освобождения района. В результате решительных действий сил АТО, боевики понесли многочисленные потери. Минимум 150 террористов уничтожено, 6 опорных пунктов боевиков разрушены. Также уничтожена база боеприпасов террористов в Николаевке и склад боеприпасов в Семеновке.

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В ночь на 4 июля террористы в очередной раз обстреливали позиции подразделенийсил АТО. Так, минометному обстрелу были подвергнуты аэродромы Луганска и Краматорска. Также боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" блокпост неподалеку от населенного пункта Металлист. В ответ по огневым позициям боевиков был нанесен огонь из артиллерийских установок 2С19.