Сегодня в зоне АТО боевики убили 9 украинских силовиков, 13 - ранены
14:31, 04 июля 2014Политика
1 0
Сегодня по стоянию на 14:00 боевики убили 9 украинских силовиков в зоне АТО.
Сегодня в зоне АТО боевики убили 9 украинских силовиков, 13 - ранены/ Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко
Об этом говорится в сообщеии на странице пресс-центра АТО в Facebook.
"Потери за день по состоянию на 14.00 9 - убиты, 13 - ранены", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ зоне АТО беспилотник сбросил гранату на контрольный пункт десантников на Луганщине
Напомним, за время проведения антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях погибли 197 военнослужащих, 655 получили ранения, сообщили в СНБО 3 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter