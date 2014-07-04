Сегодня в зоне АТО боевики убили 9 украинских силовиков, 13 - ранены

Об этом говорится в сообщеии на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Потери за день по состоянию на 14.00 9 - убиты, 13 - ранены", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ зоне АТО беспилотник сбросил гранату на контрольный пункт десантников на Луганщине

Напомним, за время проведения антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях погибли 197 военнослужащих, 655 получили ранения, сообщили в СНБО 3 июля.