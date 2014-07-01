Военным на Черниговщину передали бронежилеты и специальные тактические очки

За свой счет работниками армейской газеты были закуплены тактические очки, а бронежилеты 4 степени защиты лично передал совладелец издательской группы Олег Свирко. По его словам, к инициативе помочь усилить наше войско присоединились его друзья и коллеги по работе. Помимо средств защиты еще удалось закупить продукты питания и необходимые бытовые вещи.

"Закупить бронежилеты, имеющие необходимую степень защиты и соответствующий сертификат, сегодня непросто. Недавно наш коллектив уже направил 60 бронежилетов в другое подразделение, которое в настоящее время выполняет задачи на востоке нашего государства. Но в этой работе мы точку не ставим, наоборот - мы только активизируемся", - рассказал предприниматель.

Закупленную помощь передали из рук в руки военнослужащим батальона территориальной обороны, который сейчас проходит слаживание в одном из учебных центров Вооруженных Сил Украины и уже вскоре будет выполнять задачи по назначению.

"Первое, что необходимо ребятам - это средства защиты. Это должны быть бронежилеты не ниже 4 класса защиты. Сейчас батальон обеспечен лишь на 50 процентов", - отметил заместитель командира батальона по работе с личным составом подполковник Игорь В.

Бронежилеты прошли проверку на полигоне: выстрел из снайперской винтовки бронежилет выдержал. Модели переданных тактических очков аналогичны тем, что используются в вооруженных силах ведущих стран мира и разработаны для работы в осложненных погодных условиях. Качественные баллистические линзы защищают в боевых условиях глаза от осколков и пыли.