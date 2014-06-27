На БТР-80 за средства благотворителей установят дополнительную защиту

"Как показал боевой опыт, данная простая конструкция защищает экипаж боевых машин от действия кумулятивных выстрелов, выпущенных из гранатометов типа РПГ-7, РПГ-22 или РПГ-26. Попав в эту решетку, граната застревает и разрывается на расстоянии полуметра от брони. Кстати, с финансированием данного проекта нам помогли Харьковская областная государственная администрация и благотворительные организации региона, поэтому бюджетные средства для этого дела не понадобились", - пояснил представитель штаба антитеррористической операции.

По словам директора ГП «Харьковский механический завод» Людмилы Яценко, с проектированием защитных экранов помогли коллеги из ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. О. Морозова». Основную же работу, новую для предприятия, освоили собственными силами и в короткий срок.

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"На первый пробный образец, установленный на БТР-80, ушло чуть больше суток. Учли недостатки и, по согласованию с военными, приступили к серийному изготовлению. Уже на этой неделе мы отправим в зону АТО не менее пяти решетчатых экранов, остальное направим на Донбасс в течение следующих двух недель", - рассказала Людмила Яценко.