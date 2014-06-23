В медслужбе рассказали о военном 100-коечном полевом госпитале

Как рассказал подполковник медицинской службы Петр Гринько, личный состав совершил 50-километровый марш на военной технике, провел инженерное обустройство базового лагеря и развернул 100-коечный медицинское учреждение.

"Наш госпиталь является специализированным многопрофильным лечебным учреждением. Одной из основных задач является оказание первой врачебной квалифицированной и неотложной специализированной медицинской помощи раненым бойцам и терапевтическим больным, мирному местному населению, которые пострадали в результате боевых действий", - сообщил офицер медслужбы.

Для полноценного функционирования полевого военно-медицинского учреждения все отделение - сортировочно-эвакуационное, хирургическое, госпитальное, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии оснащены всем необходимым, в том числе, и лечебно-диагностическим оборудованием. При необходимости специализированную помощь готовы оказать нейрохирург, уролог, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог и другие специалисты. Имеющееся оборудование для флюорографического и ультразвукового обследования. Важными составляющими бесперебойного функционирования является клиническая и санитарно-эпидемиологическая лаборатории, а также подразделения обеспечения. Именно они будут обеспечивать бесперебойную работу полевого медицинского учреждения - стерилизовать весь перевязочный материал и инструментарий, обеспечивать охрану и оборону определенной территории и функционирования хозяйственного блока. Чтобы работать в автономном режиме, все структурные элементы обеспечивают автономные источники энергоснабжения.

Личный состав мобильного госпиталя четко осознает важность задач, которые придется выполнять в будущем, поэтому медицинский состав бригад усилен врачами высшей и первой квалификационной категорий, высокопрофессиональным средним медицинским персоналом со значительным практическим опытом в выполнении обязанностей в полевых условиях.