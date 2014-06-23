Курсанты-гвардейцы учатся на современных образцах бронетехники

Во время практических занятий курсанты, обучающиеся по направлению подготовки вооружения и военная техника, отрабатывают практические задачи на боевой машине БМ «Оплот» и бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-84 «Атлет», что дает возможность попрактиковаться в монтаже и демонтаже двигателя танка в полевых условиях.

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"Мы тесно сотрудничаем с Государственным предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова», благодаря чему наши воспитанники отрабатывают ряд практических вопросов именно на новых образцах бронированной техники. Это значительно улучшит их профессиональное мастерство", - отметил начальник факультета полковник Александр Серпухов.