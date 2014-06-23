Курсанты-гвардейцы учатся на современных образцах бронетехники
Старшекурсники Гвардейского факультета военной подготовки имени Верховной Рады Украины Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» совершенствуют профессиональное мастерство на современных образцах бронетехники.
Во время практических занятий курсанты, обучающиеся по направлению подготовки вооружения и военная техника, отрабатывают практические задачи на боевой машине БМ «Оплот» и бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-84 «Атлет», что дает возможность попрактиковаться в монтаже и демонтаже двигателя танка в полевых условиях.
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"Мы тесно сотрудничаем с Государственным предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова», благодаря чему наши воспитанники отрабатывают ряд практических вопросов именно на новых образцах бронированной техники. Это значительно улучшит их профессиональное мастерство", - отметил начальник факультета полковник Александр Серпухов.