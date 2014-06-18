Украинские танки в зоне АТО будут ремонтировать выездные бригады завода имени В. О. Малышева

Вооруженные силы Украины и Государственное предприятие «Завод имени В. О. Малышева» заключили договор о ремонте вооружения, которое было повреждено в ходе антитеррористической операции на востоке страны.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве обороны Украины.

Ремонтом нетяжелых повреждений будут заниматься сами военные, а уже более серьезными поломками - работники завода. На предприятии созданы выездные бригады, которые будут работать непосредственно в зоне АТО.

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"Выездные бригады специализируются на ремонте систем управления вооружения бронетехники. Речь идет о профильном для завода технике: танках Т-64БВ, а также боевых машинах «Булат»", - отметил начальник управления Центрального бронетанкового управления Вооружения ВС Украины полковник Владимир Дударь.

Справка: Государственное предприятие «Завод имени В. О. Малышева» производит танки типа «Булат», «Оплот», а также БТР-4 и боевые модули для бронетехники. Также предприятие специализируется на серийном изготовлении оппозитных двигателей для танков.