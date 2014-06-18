Минобороны: за время АТО погибли 147 военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник военно-медицинского департамента Министерства обороны Виталий Андронатий на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

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«92 травмированных, 267 раненых, 13 военных находятся в тяжелом состоянии. Из всех раненых, которые попали в военно-лечебные заведения, мы потеряли лишь одного раненого, у которого был поврежден спинной мозг», - сказал Виталий Андронатий.

По его словам, вооруженные силы в достаточной степени обеспечиваются перевязочными материалами, лекарственными средствами и медицинским оборудованием.

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«На сегодняшний день обеспеченность медицинским имуществом военных частей вооруженных сил – 84% от потребности. В частности лекарственными средствами – 87%, перевязочными средствами – 93%, медицинской аппаратурой – 78%, средствами безотлагательной медпомощи – 86%, медицинской техникой – 100%. У Минобороны есть достаточно средств, чтобы обеспечить лечение раненых», - заверил Виталий Андронатий.