Минобороны создает еще один вид вооруженных сил
13:11, 18 июня 2014Армия
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Исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль заявил, что в украинской армии появится четвертый вид вооруженных сил.
Министр обороні рассказал о создании сил спецопераций / фото пресс-службы Минобороны
К сухопутным войскам, воздушным и военно-морским силам добавятся силы спецопераций. По словам главы Минобороны, решение о создании такого вида вооруженных сил продиктовано событиями в восточных областях государства, передает ТСН.ua.
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Силы спецопераций будут отрабатывать навыки быстрого реагирования на подобные нападения на страну. Создавать новые вооруженные силы будут на базе некоторых воинских частей, которые пока не называются.
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