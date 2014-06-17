В Черниговской области открыли памятную доску погибшему во время АТО солдату

Памятник разместили в здании общеобразовательной средней школы №2, выпускником которой был военнослужащий, сообщает пресс-служба Минобороны.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено председателю Рипкинской райгосадминистрации Ирине Вовк. Чин освящения провел настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей отец Иоанн (Голоботовский). Присутствующие минутой молчания почтили память Дмитрия, подарили матери солдата-героя цветы, пообщались с ней, высказали слова поддержки и сочувствия.

Солдат Дмитрий Куриленко был военнослужащим службы по контракту 95 отдельной аэромобильной бригады. Служил на должности водителя инженерно-саперного взвода. 28 апреля в 9.50 вместе с младшим сержантом Максимом Римбалюком, обследуя территорию инженерных заграждений, подорвались на мине. После оказания первой помощи на месте их отправили вертолетом в военно-медицинский клинический центр в Харькове. По дороге от полученных осколочных ранений Дмитрий умер.