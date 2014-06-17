В Ровно открыли общественную приемную Министра обороны Украины
16:15, 17 июня 2014Армия
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В Ровно на базе областного военного комиссариата начала работу Региональная общественная приемная Министра обороны Украины.
Открыли приемную Минобороны / mil.gov.ua
Через приемную военнослужащие, члены их семей, граждане Украины смогут адресовать свои вопросы к руководству оборонного ведомства непосредственно из Ровно.
Прием граждан в Региональной общественной приемной Министра обороны Украины будет осуществлять майор юстиции Владимир Савчук. Постоянно действует “горячая” телефонная линия.
Работа приемной позволит быстро и качественно решать насущные вопросы, оперативно реагировать на обращения граждан и искать пути решения проблем непосредственно в Ровенской области.
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