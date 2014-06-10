Офицер всегда должен идти впереди - командующий ВДВ

На этом сегодня, 10 июня, отметил временно исполняющий обязанности командующего Высокомобильных десантных войск ВС Украины полковник Юрий Галушкин во время общения с журналистами в Киеве.

"Военнослужащие ВДВ выполняют задачи во многих определенных районах, на десятках блокпостов. Могу пообещать всем матерям, родителям, которые ждут своих сыновей домой, что офицеры-десантники никогда не говорят солдатам: “Иди, выполняй задание, а я буду наблюдать”. В ВДВ офицер всегда впереди подчиненных: как в повседневной жизнедеятельности, так и при выполнении боевых задач", - сказал Галушкина.

По словам полковника, даже во время прыжков с парашютом офицер-десантник совершает прыжок первым, а уже за ним - подчиненный.

"Так же и в бою", - заверил Галушкина.